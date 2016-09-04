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跨鐵軌去拔菜 8歲女童被自強號撞死

2016-09-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮8歲張姓女童昨天跟外婆跨越鐵軌，要到菜園拔菜，女童見南下區間車剛過，便橫越鐵道，不料被疾駛而過的北上自強號撞上，彈飛50公尺慘死，家人無法相信，泣不成聲。

張小妹妹出身單親家庭，媽媽在桃園市工作，她與外婆同住在頭城鎮大溪路平交道附近民宅，目前就讀國小三年級，因聽話乖巧，頗受疼愛。

外婆大喊來不及

警方調查，女童外婆住家位在鐵道東側，昨天下午3點多，外婆帶著她走出後門，準備跨越鐵軌，前往鐵道西側的菜園拔菜。3點57分，東正線南下區間車剛駛過，女童以為沒車，自行跑上軌道，外婆大喊「危險，快回來！」此時的西正線上，台東開往樹林421車次自強號列車剛好通過，女童閃避不及遭撞擊，整個人飛出去，掉落在50公尺外的東正線鐵道，也就是大溪路平交道南側44.5公尺處鐵軌。

宜蘭縣消防局派員到場救援，女童頭部遭受重創已無氣息，外婆目睹活潑可愛的外孫女成了冰冷遺體，悲慟不已，女童母親返鄉認屍也泣不成聲。

沒注意到雙向來車

警方調查，區間車、自強號交會時，產生視線死角，女童可能未注意雙向來車，誤認區間車已開過，沒看到另一條軌道的自強號迎面而來，因此發生意外，將待檢察官相驗遺體後確認事發原因。

事故地點在下午5點25分排除障礙，恢復雙向通車，交通中斷98分鐘。台鐵統計，影響14列次共652分，有4300名乘客行程受延誤。

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  • 女童在臉書照片中，手拿著比臉大的蔬菜，笑得很開心。（記者江志雄翻攝自臉書）

    女童在臉書照片中，手拿著比臉大的蔬菜，笑得很開心。（記者江志雄翻攝自臉書）

  • 女童被撞後，彈飛50公尺慘死。（記者江志雄翻攝）

    女童被撞後，彈飛50公尺慘死。（記者江志雄翻攝）

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