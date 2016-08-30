狠砍晨運老人27刀 惡男起訴

2016-08-30

〔記者錢利忠／台北報導〕今年6月12日清晨，18歲男子周建良不滿晨運李姓老翁嫌他的狗臭，竟狂砍老翁27刀致死；周男到案後試圖以精神狀態不穩卸責，李翁家屬指李翁曾收養流浪狗，很愛護狗，不可能攻擊狗。台北地檢署發現周男有殺人前科，昨依殺人罪將他起訴。

檢警調查，周男求學時曾犯下殺人案，2年多前，他又犯下隨機從背後砍殺無辜路人的案件；此次他再度犯案，且從正面砍殺被害人，依犯罪心理學角度，認為他每次犯案都在挑戰自己的極限，具反社會性格傾向。