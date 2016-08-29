西門町酒吧大火 險波及紅樓

2016-08-29

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市西門町知名景點「紅樓」旁的酒吧，昨天下午發生火警，火舌不斷冒出，濃煙直竄天際，台北市消防局派出人車撲救，火災發生時還有2名熱心外籍遊客幫忙滅火，有4間店面被燒毀，無人受傷。警方說，火警發生時該間酒吧沒有營業，詳細起火原因有待調查。