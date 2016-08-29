排隊上廁所擦撞 遭10人圍毆

2016-08-29

〔記者曾健銘／新北報導〕23歲陳姓男子日前與好友到新北市新莊中正路某酒吧幫朋友慶生開趴，因酒吧內廁所狹小，陳男排隊上廁所時與20歲林姓男子擦撞，互嗆後引發對方不滿，找來近10人圍毆他，陳男慘遭打破頭；警方調閱監視器畫面，昨循線逮捕涉案林男與林姓、賴姓男子等3人。