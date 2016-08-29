K歌變K人 10人亂鬥3傷

2016-08-29

〔記者王冠仁／台北報導〕男子黃相元與友人到KTV唱歌，還叫了傳播妹助興，黃一行3人與傳播妹離去時，在門口與不認識、也是唱完歌要離開的徐男等7人發生肢體碰撞。黃認為對方故意找碴，拿隨身攜帶的瑞士刀揮砍，造成3人受傷，逞凶後黃等3人跳上計程車，逃不到300公尺被線上警察攔下就逮。

警方調查，從事殯葬業的黃相元（32歲），前晚與史姓同事（25歲）、王姓友人（32歲）一起到台北市西門町一家KTV喝酒歡唱，還叫來傳播妹一起狂歡。

昨凌晨黃男3人與傳播妹離開包廂要走出大門時，疑與徐男等另外7人不小心發生肢體碰撞，黃男等人氣不過，上前與對方理論爆口角，黃男3人進而與對方推擠拉扯、互相毆打，從大門口一路打到大馬路上。混亂中黃男從包包中拿出1把瑞士刀揮砍，造成徐男左手臂、大腿及胸部、腹部受刀傷，徐男的2名友人肢體也輕傷，幸送醫後均無大礙。

警方說，黃男3人逞凶後跳上計程車想返回萬華住處，被巡邏警網在康定路、成都路口攔下逮捕。黃男被逮時說「只是打架而已」，還一度想跟員警「裝熟」攀關係，但訊後仍被依傷害罪嫌送辦。