女藥頭被抓 兒子說習慣了

2016-08-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市警方在黃姓女藥頭住家起出毒品，現場還有名剛偷竊電線趕來解癮的蔡姓毒蟲，黃婦16歲兒子目睹母親被抓，淡淡地說：「從小看到大，我習慣了。」員警不禁心酸，訓斥黃婦做了壞榜樣。

小港警分局22日執行全國緝毒、掃黑及詐欺大掃蕩專案，查獲楊男販毒並聲押獲准，循線追查源頭，25日前往林園區搜索40歲黃姓女藥頭（竊盜、毒品前科）住家，還有一名蔡姓男子坐在客廳沙發上，一臉「茫酥酥」，警方到他身旁仍渾然不覺。

警方在黃婦家中桌上起出2小包海洛因，蔡男坐的沙發底下則有1小包海洛因、2小包安非他命及施打過的針頭，人贓俱獲。

黃婦的母親正在住院，但黃婦叫兒女去看顧，自己卻在家販毒，被捕後打電話給女兒交代事情，並告知被抓了，沒想到女兒會錯意，在電話彼端說：「妳快走，不然我叫警察抓妳！」

黃婦16歲兒子得知後趕回家，員警對他說：「媽媽被警察抓，要堅強一點！」沒想到少年竟回說：「從小看到大，我習慣了。」兒女的無奈對話，讓員警搖頭。

警方還查出51歲蔡男（毒品通緝）騎乘贓車，並在車上起出電纜線及油壓剪等作案工具，蔡男為籌措吸毒費用，偷竊林園地區鴨寮電線變賣，警訊後將兩嫌依毒品罪嫌送辦。

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