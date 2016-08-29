燒炭自殺、廢氣自殺 車頂煙燻痕 車廂座椅留氣味
2016-08-29
〔記者吳昇儒／基隆報導〕二手車商潘先生表示，經營多年、注重信譽的車商多不願意去碰「有問題」的車輛，以免砸了自家招牌，民眾選購二手車最好是找在地經營多年、有信譽的店家，萬一真的有爭議，也找得到人求償。
有些著名的二手車商集散地，時有店家會更換車行招牌或是業務員一直換，就要小心這類店家是否會販售有問題的事故車、凶車，因擔心買家事後找上門，會換掉招牌轉進、甚至逃之夭夭，到下一個據點販售。
潘先生表示，車內如果曾經燒炭或是引廢氣進入，車頂會有些許煙燻痕跡，購車人也可以把皮椅翻開，聞聞看有無奇怪氣味；再來是打開後車廂，看看有沒有燒炭味或燻黑痕跡，若覺得有異，建議不要選購。此外，口頭上也可試問，這輛車是否發生過其他事故，若對方願意講，買家不介意，可當成殺價籌碼。
二手車商張先生說，路旁常見一些留電話貼紅紙的二手車，這些車子不一定都有問題，但有意購買的民眾要多些謹慎，萬一車子有問題，聯繫對方時會不會找不到人了。張先生建議，購買二手車不知道找哪一家時，可參考聯盟性質的店家，一方面合約對於消費者比較有保障，一方面萬一有狀況可找聯盟相關店家詢問。
四品大法師湯文龍說，購車時坐進車內，若感覺頭昏、暈眩或有任何的身體不適，建議不要購買。
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