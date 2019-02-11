托警護鈔代管香油錢 過年這幾天員警也好緊張...

2019-02-11 15:21

〔記者萬于甄／台南報導〕開工了！農曆過年期間許多廟宇收受香油錢，但礙於銀行也休息無法即時存入，多數委由警方代為保管；善化警分局今年為轄區慶安宮保管約615萬元的香油錢，今上午護送回廟內，並由銀行人員現場點鈔，廟方也說，今年因年假較長，香油錢也較去年成長約85萬。

台南善化慶安宮為地方信仰中心，每年農曆新春過年都會湧入大批信徒參拜，而民眾捐獻的香油錢金額不少，廟方為安全起見，往年都會向警方申請代為保管，等到過年開工再存入銀行，今年也不例外。

慶安宮表示，每年香油錢的金額多達上百萬，今年則超過615萬，相較去年530萬增加85萬，主要因今年農曆年假時間較長，走春的日子多，香油錢也會增加；此外，因善化地區有不少外籍移工，有時會出現越南盾、泰銖等，今年雖未發現，不過卻有信徒以人民幣添香油錢。

善化分駐所代管慶安宮香油錢長達9天，今上午在廟方人員與鄰近銀行聯繫後，由兩名員警護送大批鈔票回慶安宮，行員則帶點鈔機清點，結束後再將現鈔送到銀行存放，過程中，員警全程戒備，一切順利讓廟方、警方總算都鬆了一口氣。

永康警分局過年前也在網路社群平台宣導，今年共收受32件代保管現金，共約1400多萬，許多廟宇、餐飲業者今也紛紛前往派出所領回現鈔，存入銀行保管。

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