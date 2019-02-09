恐龍裝少女遭毆 黃偉哲關懷鼓勵持續街頭表演

2019-02-09 15:54

〔記者王俊忠／台南報導〕穿恐龍裝在街頭表演的16歲高一少女，昨晚在台南東區大東夜市遭人拳毆鼻子濺血成傷，警方於今天下午聯絡少女出面了解案情；市長黃偉哲也於下午2點多到市警一分局東門派出所關懷少女，肯定少女自食其力精神、鼓勵她繼續上街頭表演，不要因為這事件失去對社會的信心。

黃偉哲與少女懇談後對外表示，少女不願意讓家人知道她做街頭表演及受傷一事，平常是阿公隔代教養，少女與父母甚少聯絡，因為阿公領有生活津貼，少女未列入低收入戶；但對少女需要做街頭表演賺學費情況，他會請市府社工前往了解少女與阿公生活情形、評估是否有補助需求？

黃偉哲說，少女很獨立、能自食其力，值得肯定，且她表演地點的大東夜市門口營業日有志工協助認養流浪狗攤位，少女也擔任志工、幫忙認養工作，很有愛心，希望少女不要因此事件失去對社會的信心；社會大眾也要尊重街頭表演者，不要有這種粗暴行為。

對於少女經常一人在戶外表演，有安全之虞問題，黃偉哲與市警一分局長鄭榮崑都說，已跟少女討論此事，少女也知道，建議少女表演時最好有陪伴者。

黃偉哲並說，市府在賴前市長後期已取消街頭藝人證，少女不需要此證件才能上街表演，但基於社會秩序考量，他計劃做低度管理，即請想上街表演的民眾向市府登記、不需要考試，讓市府能掌握表演者身分即可。

由於少女暫不提出傷害告訴，警方將朝違反社維法偵辦此案，並已發出通知書通知鎖定的涉嫌疑犯儘快到案說明。

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