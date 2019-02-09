16歲少女夜市扮恐龍秀籌學費 莫名遭毆打濺血

2019-02-09 10:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南最美麗的風景不是人嗎？怎會有人如此暴力！

台南街頭從去年起出現一隻「奇寶恐龍」，這恐龍玩偶會隨著音樂搖擺蹦跳，為過往行人增添不少樂趣。這恐龍表演時會擺兩塊寫有「我是16歲女學生求學費，請勿打我」等字眼的牌子，不料，昨晚她在大東夜市附近表演時遭人毆打鼻子濺血，並在臉書上寫覺得鼻樑快斷了、頭很暈，但不知道是誰？

網友紛紛勸她要報警，女學生在臉書po文指恐龍突發事故先回家了！被揍了一拳，流血了，覺得鼻樑快斷了，頭很暈但不知道是誰？很莫名其妙，到底是招誰惹誰了？而且也沒人看到，沒有人可以幫我作證，「以（已）找監視器」。

值得注意地是，恐龍表演時會擺兩塊寫有「哈囉大家好，我是學生，16歲求學費，謝謝，歡迎拍照；請勿打我，我是女生，16歲求學費」。這麼力爭上游靠自己的孩子，竟然在表演時遭遇暴力相向，濺血受傷。

女學生在臉書回文感謝網友們關心，她說，謝謝您們，她也很想報警但是沒有證據，而且那時也有一群人，她在想會不會是那一群人是一起的，然後有人打她，這樣也看不到到底是誰打她。

大東夜市附近表演 女學生不只一次被攻擊

女學生是昨晚在台南東區大東夜市附近表演時遭不明人士揮拳，由於她穿恐龍裝，雖然眼睛部位有留洞露出，但還是因為恐龍裝笨重、加上這一拳來的太突然，讓施暴者逃逸。令人心疼地是，這不是女學生第一次被攻擊，回顧她臉書po文，光是這陣子就有2次，分別是「2月5日，我在很嚴重的說一次，我現在在大東夜市表演，但是遇到一個男子對我吐口水，雖然有反擊但是真的很討厭，請尊重」、「1月11日，請不要性騷擾恐龍，也不要再私下跟蹤好嗎～很噁心耶！」。

家境不好除打工 也在街頭表演恐龍裝秀

據了解，女學生因為家境不好，除了打工，也因為熱愛表演才會在街頭表演恐龍裝秀，不過由於沒有證照，也常被像是夜市管委會驅趕；先前還傳出有男生假藉握手名義，拿不明東西割傷她。且據女學生表示，這男生是累犯；她也遇到有人以打賞名靠近錢筒，實際上卻趁機摸走紙鈔。因為其受害事件讓人看了膽顫心驚，有很多網友、粉絲不捨勸她不要單獨出來，或是受傷就休息一陣子，但女學生都以要籌學費為由，仍繼續在街頭以己之力掙錢。

警方：聯繫女學生出面了解案情、追查涉案暴徒

南市一分局東門派出所長張明祥今表示，迄今未接獲女學生報案，但警方會持續聯繫女學生出面了解案情、追查涉案暴徒；一分局長鄭榮崑表示，已掌握可疑涉案對象，積極追查。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/