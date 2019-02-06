涉假球案逃亡4年多 前台南縣議長吳健保押解回台

2019-02-06 14:44

〔記者姚介修／桃園機場報導〕涉「職棒假球簽賭案」潛逃菲律賓的前台南縣議長吳健保，今（6日）上午由刑事警察局會同菲國警署從菲律賓押解返台，他在機場大喊「司法不公、台灣司法就是這個樣子」，由於傳出他在菲律賓和有肺結核的犯人關在一起，押解人員也非常謹慎。

華航702班機是在下午1點3分落地，吳健保是由刑事局人員在所有旅客下機後押解出機門，並由刑事局偵八隊員警宣讀逮捕及相關權益後離開，航警局也準備口罩提供押解人犯員警使用。

吳健保在2014年8月被高等法院以恐嚇、詐欺等罪，合併判刑5年5個月定讞，其中詐欺罪部份判3年2個月，不得易科罰金，由南檢發監執行，但吳隨即人間蒸發，被新北地檢署於2014年10月6日發布通緝。

刑事警察局偵八大隊偵悉吳健保藏匿菲律賓，透過刑事局駐菲聯絡官會同菲國國家警察總署、菲移民局幹員，展開3個多月監控，終在今年1月16日夜間，於菲國蘇比克灣一處別墅內將吳逮捕到案，結束長達4年5個月的逃亡生涯。

經過連日緊湊安排，台菲兩國達成默契，今天上午10點多將吳健保押上華航CI702班機，下午約1點抵達桃園國際機場，完成世紀押解任務。

台灣警方與菲國警署建立良好合作互信，去年7月底，我方應菲警請求，逮捕潛逃台灣、被菲總統杜特蒂點名懸賞的市議員瑞卡度‧帕洛吉諾格，並將他遣返菲國，這是台菲兩國在106年3月簽署「台菲警政共同打擊跨域犯罪備忘錄」後，合作執法的里程碑。接著，去年9月，菲台雙方又合作緝捕「永和殺人分屍案」兇嫌孫武生並遣返台灣受審，這回槓上開花再逮捕、遣返吳健保回台。

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