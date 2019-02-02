無業男偷宮廟香油錢得手200元 被逮時花光光

2019-02-02 18:19

［記者王秀亭／台東報導］台東市臨海路一間宮廟日前遭竊，台東警分局調閱監視器，發現是無業的張姓慣竊，循線逮捕到案後，張男供稱當天宮廟沒人，將整個香油錢箱抱走，箱內只有200多元，到雜貨店買吃的果腹就花光了。

台東警方表示，張姓慣竊平時遊手好閒，居無定所，習慣以腳踏車代步，發現宮廟香油錢箱疑為張男所竊後，研判其可能還在附近逗留，遂在周邊工寮、空屋進行地毯式搜尋，最後在豐谷南路某鐵皮屋，見屋外停放一部疑為張男的腳踏車。

台東警方通知鐵皮屋的吳姓屋主到場，屋主向警方表示鐵皮屋內沒有人住，腳踏車也非他所有，員警與屋主一同入內查看，就見張男在屋內呼呼大睡，張男聽到屋內有聲響後驚醒，連忙向屋主哀求沒地方住，只好「借住」一下，盼屋主諒解。

對於抱走宮廟香油箱，張男一度否認，直到員警拿出監視器畫面，張男才坦承，警方調查，無業張男日前才因案遭豐里派出所員警查獲送辦，30日又乘宮廟四下無人，將香油錢箱整個抱走，破壞箱子得手僅僅200餘元，隨即前往雜物店購買食物裹腹，全案警方依法究辦。

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