大逆轉！竹南假日之森疑「男女殉情」 家屬到場：都是女的

2019-02-02 00:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局2月1日上午10點多接獲報案，苗栗縣熱門戲水景點竹南「假日之森」往南約200公尺處海灘，發現一對男女遺體，身上還各有綁著紅線的跡證，警方一度懷疑是男女朋友殉情，但現場沒遺書，也找不到兩人證件，聯繫家屬到場後，才發現死者竟都是女性，分別是55歲簡姓婦人與67歲溫姓婦人。

警方說，簡姓婦人穿著及外型打扮酷似男性，加上相驗前尚未詳細確認，才一度誤以為是男女殉情。簡婦親友說，簡婦平常在宮廟當志工，溫婦則在餐廳當服務員。而簡婦鄰居說，簡婦與溫婦2年前搬到頭份居住，1月底才將房屋退租，告訴鄰居說要搬到湖北武當山修練，並未聽聞有債務或感情糾紛，平時都以為兩人是「兄妹」。檢警將於今天（2日）相驗，調查是他殺或是自殺。

苗栗縣消防局說，報案人是在1日上午10點30左右，到沙灘巡視定置網，突然見到有一對「男女」趴在沙灘上，嚇得趕快報警，轉報消防局到場處理。救護人員到場後將兩人遺體翻正，判斷生命跡象，確認兩人已經死亡。而死亡「男子」當時頭戴安全帽，女子身上則有機車鑰匙，研判兩人應該住事發地點不遠處。

由於以往發生數起情侶繫紅線或綁紅繩殉情案例，有人認為雙方綁上紅線連在一起，可以象徵生死都不分離，加上兩人無明顯外傷，僅有臉部應該於漲潮時因摩擦沙灘擦傷，因此初步推斷是殉情。

警方後來在案發現場附近河堤發現一輛機車，與女子身上找到的鑰匙吻合，追查出車主是住在苗栗縣頭份市的55歲簡姓婦人。警方連繫簡婦親友到場確認死者身分，車主親友1日晚間9點多趕至竹南警分局，確認死者是簡婦，另人則是67歲溫姓婦人。

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