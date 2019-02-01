殉情？竹南「假日之森」海灘 驚見綁紅繩男女遺體

2019-02-01 12:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局今天上午接獲報案，在苗栗縣熱門的戲水景點「假日之森」往南約200公尺處海灘，發現一對男女遺體，由於兩具遺體上各有綁著紅繩的跡證，警方認為應該是情侶殉情。

由於以往發生過情侶繫紅線或綁紅繩殉情案例，有人認為雙方綁上紅線連在一起，可以象徵生死都不分離，因此初步推斷是殉情。不過，由於兩名死者身上並無證件，警、消只能從外觀初步判定，兩人年紀應該約40歲。

苗栗縣消防局指出，報案人約在上午10點30於沙灘上巡視定置網時，突然見到有一對男女趴在定置網沙灘上，嚇得趕快報警，後轉報消防局前往處理。

救護人員到場後，將兩人遺體翻正判斷生命跡象，確認兩人已經死亡。因為死亡男子當時頭戴安全帽，警方懷疑兩名死者可能住在竹南鎮附近，正積極追查中。（12：23更新）

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