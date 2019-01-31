情侶吵架抓狂 男竟當女友面摔死兩人養的倉鼠…

2019-01-31 18:30

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市一對情侶去年8月間某晚為了瑣事爆發口角，施姓男友竟將他和張姓女友一起養了1年多的公倉鼠「麻糬」，連籠帶鼠摔向牆壁，「麻糬」撞壁後掉落地上抽蓄，施男竟趕盡殺絕，將「麻糬」撿起再丟向牆壁，導致「麻糬」傷重不治，施男嚇得立刻報警，並向前來處理的台北市南港警分局舊莊派出所員警自首，士林地檢署日前偵結，將施男依違反動物保護法起訴，聲請簡易判決處刑。

檢方調查，施姓男子和張女交往3年多，2人感情很甜蜜但未同居，2017年6月間起，2人經由網路認養一對倉鼠，公倉鼠取名「麻糬」，倉鼠平日養在張女南港租屋處，平日2人不時會到對方租屋處用餐、約會。

起訴指出，2018年8月20日晚間，2人用餐返回張女住處，因為生活等瑣事發生爭吵，張女當時正在清理倉鼠籠，已經先將母倉鼠搬出放在一旁，公倉鼠「麻糬」還在窩內，施男竟當場將張女手中的倉鼠籠抓起，丟向牆壁，「麻糬」從窩中掉在地上，施男見狀，竟將「麻糬」撿起，再次摔向牆壁，「麻糬」傷重不治。

施男自首後，警方通報台北市動物保護處人員前來處理，依據動物保護法相關規定，由動保處動物法醫將倉鼠「麻糬」解剖，確認是因脾臟及肺部血管破裂而亡；士林地檢署偵查時，施男坦承犯行，由於他自行報警，並在員警到場時自首，符合減刑的條件，建請法院從輕量刑。

據悉，發生倉鼠「麻糬」事件後，施男和張女2人的臉書，「感情狀況」一欄都由「穩定交往」改成「一言難盡」，而張女也從台北市南港區租處搬到新北市居住，臉書個人首頁背景放著一對倉鼠的照片，臉書分享文中除了新聞事件，還有貼有倉鼠抖音的「鼠鼠認養、送養、飼養交流平台」訊息，顯見她真的非常愛倉鼠。

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