遭胡洪九控做偽證 高院判太電前董座孫道存無罪

2019-01-31 10:48

〔記者楊國文／台北報導〕太平洋電纜前董事長孫道存，被同案被告、時任太電財務長的胡洪九控告在太電掏空案一審作偽證，一審判孫無罪，檢方不服上訴高等法院，孫道存聘請到曾任法務部政務次長、高檢署檢察長的大牌律師陳守煌替他辯護，孫庭訊拒絕認罪，否認做偽證，請求判他無罪，高院今以罪證不足判孫無罪。

孫道存未聆判。此案因一、二審均判無罪，高院指適用速審法第九條的「限縮上訴」的規定，即檢方只有在「判決所適用法令牴觸憲法」、「判決違背司法院解釋」、「判決違背判例」等三種情形下，得以上訴最高法院，法界認為，孫無罪定讞可能性高。

檢方指控，現年69歲的孫道存2006年10月3日作證時否認曾到太豐行開會，甚至未進過太豐行，但胡洪九律師當庭拿出孫在太豐行會議的簽名紀錄，以及孫與太豐行其他董事的合照，認為他證詞不實，將孫以偽證罪起訴。

孫道存就偽證案數度出庭辯稱，當天（指2006年10月3日）作證說詞是憑印象和記憶、第一時間回答，沒有故意虛構事實和做偽證；孫的律師主張，孫作證是2006年的事，檢方直到2016才起訴，已逾舊刑法規定10年追訴時效，加上該案法官未告知孫可以拒絕證言，程序上有瑕疵，因此孫當日證詞應不生效力。一審判孫無罪。

檢方不服上訴，孫道存在高等法院審理時指稱，他是依照記憶和印象回答問題，沒有作偽證的犯意，表示太電的海外投資是胡洪九負責，他未參與。孫也辯稱，一審作證時，他在該案是共同被告，合議庭未告知他有「拒絕證言權」，因此證人身份是不適格，未涉偽證罪。

律師團主張和一審相同，指刑法偽證罪構成要件，必須是「於案情有重要關係事項」，孫當時證詞並非案情重要事項，胡被判有罪，也非因孫的證詞，另外，此案中檢方已逾10年的追訴權時效。

高檢署檢察官指出，孫道存乃故意作偽證，孫歷任太電公司總經理、董事長，對公司營運應該非常清楚，不可能對公司重要的海外投資，完全不清楚，另根據起訴卷證資料，孫道存領取的薪資一部分還來自太豐行，孫沒理由不知道太豐行公司運作情形，應判有罪。

至於孫的律師團主張已罹於10年追訴權時效，檢方指出依刑事訴訟法第66條之3的規定，當時檢察事務官是接受檢察官指揮展開偵辦，並未超過10年追訴權時效。

太電案本身刑責方面，孫道存被控與胡洪九涉掏空太電近200億元，孫被判刑3年，胡被判14年半均定讞，目前均服刑中。民事求償部分，投保中心為2萬4772位投資人，向孫道存等279人連帶求償80億元，但因訴訟中陸續和解，最終剩下孫等22名被告，去年一審判須連帶賠償74億5130萬餘元，可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/