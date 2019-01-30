為子買票動員全鄉99名鄰長 52人遭起訴

2019-01-30 17:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年九合一選舉，彰化縣第3選區縣議員施嘉華的父親為求兒子當選，找來選區內線西鄉6名村長、99名鄰長發送競選總部成立邀請函，並交付村長5000元、鄰長1000元工作費，另外施父也以每票500元向選民買票，總涉案的人數多達160人，彰化地檢署今日偵查終結，以違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，將施父等52人提起公訴，已繳回犯罪所得選民64人則另為緩起訴處分。

起訴內容指出，施父為使施嘉華當選，早已規劃假藉發放工作費名義進行買票，於是利用9月16日成立競選總部之前，找來線西鄉境內6名村長，以雇用費5000元發送邀請函給99名鄰長及工作費1000元，福興鄉141鄰中超過2/3選區淪陷。但仍有兩村村長不願配合，施父又找來結拜兄弟杜男等人，交付30萬賄款以假藉發放500元工作費名義，交付給18戶選民。

起訴內容也指出，檢方發現在多名村、鄰長家中發現留有多張空白邀請卡，經查只要簽署工作費領據即可領取現金賄款，事後多名村、鄰長及選民坦承收賄，繳回犯罪所得。

彰化地檢署表示，全案檢方偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法及刑法投票受賄等罪嫌今起訴52人，已繳回犯罪所得的選民64人則另為緩起訴處分，而施姓候選人雖仍當選，本署已於去年12月27日向彰化地院對他提起當選無效之訴。

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