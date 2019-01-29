想趁過年海削！職業賭場才開張10天 就被新湖警方掃掉

2019-01-29 22:55

〔記者黃美珠／湖口報導〕春安首日，新竹縣新湖警分局成功偵破布線偵查至少1個月、由有幫派背景的32歲徐姓男子新豐鄉所開設的職業賭場，在徐男開張10天後成功攻堅，一舉逮捕徐男及在場賭客、荷官、把風者等共19人，查扣賭資15萬多、天九牌賭具一批及K他命、K盤違禁物品，今晚訊後除依社會秩序維護法裁罰賭客，另依賭博罪嫌把徐男等3人移送新竹地檢署偵辦。

新湖警分局偵查隊1個多月前就掌握，32歲屬於風飛沙風新會的徐姓男子，涉嫌夥同18歲沒有任何前科的楊姓男子及有組織犯罪前科的24歲許姓男子，準備趁著農曆過年「海削」好賭之徒一筆。

警方發現他們大約10天前開始在新竹縣新豐鄉泰安街上某民宅的地下室內「營業」，以賭天九牌為主，四周布滿監視器，還飼了多隻狗狗協助把風的楊姓男子警戒，許姓男子則擔任荷官。

徐男對警方坦承，這個職業賭場每天深夜10點過後開賭，進場者每人每小時收費100元，他每天可抽5000元到1萬元不等，賭客最多時可達3、40人，單日營業額高達數十萬元新台幣。

警方今天清晨6點左右趁賭客在一夜狂賭累癱疏於警戒，在刑事局4大隊、除暴特勤隊支援下，持搜索票攻堅，果然一舉成擒。

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