保全月加班160小時上班猝死 改判職災公司須賠

2019-01-29 20:11

〔記者楊國文／台北報導〕千翔保全公司姜姓保全人員9年前值班突然昏倒猝死，姜母指控兒子死亡前半年每個月都嚴重超時加班，最多達160小時之多，質疑乃過勞死亡，屬「職業災害致死」，且有未足額提撥勞退金的違法情事，向公司求償172萬元；一審判姜母敗訴，高等法院認定姜男為職災致死，改判公司須賠償66萬元定讞。

姜母提告主張，兒子自2011年10月8日起，受僱千翔保全公司當保全人員，每月薪資新台幣2萬7500元。兒子2010年11月14日下午，於台北巿一處住宅社區站哨時突然在櫃檯昏倒，經送醫急救後22天死亡。

姜母主張，依工值紀錄，兒子病發前半年都嚴重超時口班，病發前1月共加班140小時、前2月加班136小時、前3月加班160小時、前4月加班120小時、前5月加班136小時、前6月加班148小時，兒子死亡已經過勞保局核定視為職業病，且符合勞工保險條例中所稱的因職業災害致死亡，此外，因保全公司對兒子每月投保金額短報，請求保全公司應賠償職災死亡補償及勞退金差額共172萬元。

一審認定，姜母因姜男死亡而請求職災死亡補償金、提撥勞退金差額均已超過請求時效，判姜母敗訴。姜母不服，上訴高等法院。

高等法院認定，姜男確實是因為職業災害致死，加上保全公司每月替姜男投保金額短報1萬6300元，導致有差額損害為73萬3500元，扣除保全公司曾返還的7萬2624元，今判保全公司應賠66萬876元定讞。

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