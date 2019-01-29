買不良品變報廢品 廠商控宏達電詐欺

2019-01-29 17:44

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一間科技公司去年向宏達電，購買2萬6000多片不良品主機板，並轉售給下游廠商製作白牌手機，王姓負責人說，他付了500多萬元貨款，貨物直接從宏達電運至香港，豈料，他在香港收貨後發現，這批主機板根本是報廢品而非不良品，質疑宏達電當初是提供錯誤的資料讓他付款買貨，事後毫無解決誠意，今天下午由律師陪同到桃園地檢署按鈴控告宏達電涉嫌詐欺。

對此，宏達電表示，目前尚未收到法院通知，正針對此事進行深入了解，在公司相關團隊處理完成前，將不會針對該事發表評論。

王姓負責人更氣憤說，根據法規規定，報廢品等同於廢棄物，廢棄物是不能輸出的，這次的狀況也害他被調查局調查，但他的公司確實是手機、電腦零件販售，與廢棄物處理公司毫無相關。

王姓負責人說，公司主要從事手機、電腦零件買賣，與宏達電已有多次業務往來、金額超過億元，基於信任直接將購買的不良品主機板寄至香港，準備轉賣給下游廠商，維修後用來製作白牌手機，沒想到他在香港收貨後開封，發現大部分的主機板都已被穿孔，根本非不良品而是報廢品，導致整批貨「卡」住動彈不得。

王姓負責人說，之後他與宏達電物控部門主管協商，從可退、折讓到去年11月16日雙方最後一次協商，給的回應只有循司法途徑解決；王姓負責人說，當初宏達電提供的資料上註明的就是「defect」（不良品），他才會付款買貨，質疑對方是故意提供錯的資料，因此決定控告宏達電詐欺。

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