警察兼愛情顧問 一段話讓被騙熟女頓悟....

2019-01-27 15:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市55歲許姓熟女，在臉書認識自稱是美國駐阿富汗的軍醫，兩人大談網路戀情，這位假軍醫還說，退伍之後想移民台灣，讓芳心寂寞的許女相當開懷，假軍醫打鐵趁熱，宣稱寄送禮物給許女，但卡在海關，需要3萬2000元人民幣（台幣約14萬5500餘元），希望許女能先匯款，才能收到禮物，這雖是老掉牙的「跨國愛情包裹（禮物）騙局」，許女卻深信，不但向銀行借款，還跑到郵局想匯款，被員警攔阻時，她仍堅持要匯款，警方一句話讓她頓悟，打消匯款念頭，也接受自己跨國網戀夢碎的事實。

這句打醒夢中人的話語，道理其實很簡單，員警說「妳辛辛苦苦賺的錢，別人說幾句妳就匯出去，如果真的有心找妳，對方會直接過來台灣找妳」。

中市警局第三分局東區分駐所員警何羽涔、石志中，上週二（22日）接獲旱溪郵局行員報案，指有詐欺案，許姓熟女要匯出11萬元給陌生人，員警馳抵時，許女說，她在半年前透過臉書，認識自稱美國駐阿富汗的軍醫，對方看似帥氣，兩人又透過LINE相談甚歡，假軍醫表示，退休後想移民台灣。

這名軍醫案發前宣稱，透過朋友買禮物要給許女，卻「不知道要付運費」，包裹卡在海關，需支付人民幣3萬2000元，友人提供「海關」的LINE，讓許女自行聯繫匯款，許女很想收禮物，但手頭現金不足，竟向銀行貸款借錢，21日先透過ATM轉帳3萬元給對方，因跨行轉帳有金額限制，對方要求她改以臨櫃匯款剩餘的11萬餘元。

員警勸阻時，許女仍不相信詐欺，她還是想要匯款，員警勸她說，「妳辛辛苦苦賺的錢，別人說幾句妳就匯出去，如果真的有心找妳，對方會直接過來台灣找妳」，許女才打消匯款之意，並接受自己跨國網戀夢碎的事實，至於已經匯款的3萬元，立即就被轉走，已經難以追回。

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