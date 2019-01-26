年關前想靠販毒賺一票 躲歇業商旅吸毒被逮

2019-01-26 10:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕22歲陳男因行蹤鬼祟被警方盯上，並發現他出入曾多次被警方破獲毒品的大樓。警方逐層搜索，終於查獲他躲在歇業的商旅內吸食毒品，並起出各類毒品咖啡包逾2290公克。警方懷疑陳嫌是向大盤批發毒品，想在年關前伺機販賣牟利，現追查毒品來源中。

台北市警察局中山分局長春路派出所警員許洲銓、黃政淵，是凌晨擔服巡邏勤務，巡經林森北路399巷內，發現一名男子見警後突轉身快步進入某大樓內，由於該棟大樓內曾多次遭警查獲毒品案件，警方憑經驗認為有異，便一路尾隨查看。

警方發現男子進入一家已歇業的商旅，但卻大門敞開，且有燃燒毒品的氣味陣陣飄出。警方入內後見201號房門敞開，陳嫌在內眼神渙散且全身異味，經目視房內桌面有數個使用過之毒咖啡包裝及微量粉末，當場依法查扣。

警方另在房內起獲裝有大量毒咖啡包的手提袋，經警方秤量，內裝有366包摻有安非他命之咖啡包共2000公克、120包摻有安非他命的梅片共140公克、183包摻有K他命及一粒眠的咖啡包共150公克。

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