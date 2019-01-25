蜘蛛人大盜3人集團專偷鄰居 不敵菜鳥女警GG

2019-01-25 16:33

〔記者林嘉東／台北報導〕以陳姓慣竊為首的3人竊盜集團，專門承租公寓住宅頂樓，摸清鄰居作息後，從租處頂樓綁曬衣繩垂降入內，搜刮鄰居財物，想不到被畢業2年的菜鳥女警循線偵破。警訊後，將陳等3人依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆市警三分局七堵派出所本月15日獲報轄區明德一路有住宅竊盜，女警陳怡潔爬至失主頂樓發現，有一條紫色尼龍材質曬衣繩綁在柱子上，另一端往下垂，懷疑竊賊從頂樓垂降進入失主陽台入內行竊。

陳員不動聲色，返回派出所調閱沿線40支監視器，過濾出竊賊行蹤後，鎖定竊賊就住在失主樓上，昨天前往5樓搜索。

警方當場逮到43歲陳姓竊嫌，在陳的屋內、車上查獲海洛因及安非他命等毒品，並起出20餘支名錶、20多條天珠瑪瑙項鍊、老酒、骨董等貴物物品。

陳供稱，他因缺錢買毒，夥同林姓小弟與前女友承租舊公寓樓頂，由他從頂樓垂降鄰居陽台入內行竊，林、梁則在一旁把風，為掩人耳目，得手後刻意穿失主的衣物離開，想不到還是被識破。

警方指出，目前已有兩名失主前來指認，都是住在陳嫌樓下的鄰居，將贓物公告在三分局臉書上供民眾指認領回。

所長張畯盛指出，陳怡潔104年特考班畢業，分發到七堵派出所服務後認真負責，受理這起住宅竊盜已連續22小時未闔眼，讓被害人感謝不已。

張畯盛呼籲，民眾年關將近注意防竊，平時外出需關好門窗，做好防竊措施，安心過好年。

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