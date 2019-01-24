破獲跨國應召站逮13巨乳妹 36G罩杯中國女吸睛

2019-01-24 11:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕綽號馬哥的賴姓男子以微信、LINE等通訊軟體招攬中國、泰國等外國籍女子來台觀光賣淫，來台後在通訊軟體上丟包吸引尋芳客注意，再散布大罩杯巨乳照、穿著性感內衣的撩人照攬客，移民署北區事務大隊機動隊網路蒐證發現，會同基隆市專勤隊、海巡署偵防分署偵防查緝隊、台北市中山警分局等單位，到台北市中山區飯店、套房查獲13名中國及泰國籍女子、嫖客，當場查扣保險套、避孕藥、紅金黴素及毒品，逮獲的應召女子中，以36G罩杯的中國籍女子秀秀身材最傲人，每次性交易開價8000元，恩客們仍趨之若鶩。

移民署北區事務大隊機動隊說，綽號「馬哥」的賴姓男子為首的賣淫集團，利用手機通訊軟體招募外籍女子在臺觀光可工作訊息，吸引大陸籍及泰國籍女子來臺觀光從事賣淫，由色情業者提供賣淫處所，承租飯店房間及套房，並利用通訊軟體群組，散播賣淫女子清涼照及煽情的廣告訊息攬客；被查獲賣淫女子之中，5人為頭一遭來台賣淫，亦但其中有5人來台12次，獲利可觀。

機動隊說，應召集團以微信、LINE等網路通訊軟體，招募年輕貌美的中國、泰國籍年輕貌美女子，來台自由行觀光機會傳外快，因標榜大眼巨乳、年輕，還傳輸艷照取信，吸引不少尋芳客上鉤，依約定到台北市中山區飯店、出租套房約定性交易，機動隊22日到台北市3處搜索，一舉瓦解應召集團。

應召女供稱，賣淫集團call客中心與客人議價，每次性交易之價位從3000到8000元不等，應召集團更從中抽取高額傭金，大賺血汗錢，其中中國籍27歲巨乳女秀秀身材傲人，每次收取8000元應召費中，卻只能分得2000元，應召集團從中抽傭6000元暴利，但應召女為賺錢也只能隱忍。

移民署偵訊後依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、人口販運防制條例、妨害風化罪、社會秩序維護法、入出國及移民法、毒品危害防制條例等移送台北地檢偵辦，將把13名外籍女遣送出境。

移民署呼籲，民眾發現外來人口從事非法或遭受剝削之情事，可以紀錄發現之時間及處所，向各縣市移民署專勤隊檢舉。政府對於任何人在臺從事不法活動，絕不姑息，以保障人權，並穩定國內勞動市場，確保國家社會安定。

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