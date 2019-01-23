累犯加重是否違憲法務部司法院意見相左 學者：應修法改善

2019-01-23 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕隨著近期的虐童事件一再發生，而酒駕累犯也頻繁發生，對於現今對累犯的案例祭出加重處罰的規範，我國的司法院與法務部對此是否「違憲」出現意見相左；不過雙方一致同意是「立法技術問題」，而法學界則呼籲，「為避免浪費司法資源，應以立法從制度面修改」。

《上報》報導，司法院認為，刑法第47條的「累犯加重其刑」、48條的「裁判確定後，發現為累犯者，更定其刑」相關規定，違反憲法的「罪責原則、比例原則」等；司法院指出，現今的累犯加重制度是「機械式加重」，只要發現是累犯，全部不論理由及前後犯罪類型，一律加重其刑罰；而且常常發生判刑確定後，才發現受刑人是累犯，導致案件需要再審，現今所有的非常上訴案件中，有超過一半與累犯加重有關，極度浪費司法資源。

但法務部表示，各國都有累犯的制度，更沒有國家針對累犯加重的判決宣告違憲；擔心若貿然宣布違憲，將導致現行的累犯制度必須隨之修改，這會是個浩大的工程，法務部次長蔡碧仲更強調，「虐童事件一再發生，人民以及立委都希望加重刑罰，所以為了順應民意，不能貿然宣告累犯加重違憲。」。

報導指出，多名學界人士一致認同「累犯加重」應該修正；有位法學人士認為，法務部不能把「各國沒有宣告違憲」當作理由，因為各國的累犯加重制度不同，而台灣目前在實務上出現許多問題，她建議累犯加重應該修改，並將「一律加重」的強制性移除；她指出，目前許多案例是受刑人判決確定後，矯正機關發現該人是累犯，才會又請法院重審，但把累犯關的更久一點，將會讓累犯受刑人與社會更脫節，「重要的是矯治，協助他們回歸社會」，如果有機制能重建累犯者的生活，才能有效降低他再犯的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/