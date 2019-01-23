帳務全混成一團... 她爆料貴婦奈奈老公診所帳超亂

2019-01-23 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕貴婦奈奈（本名蘇陳端）和老公黃博健設立的杏立博全醫美診所惡性倒閉，兩人更和公公、診所負責人黃立雄捲款10億潛逃出境，三人皆被北檢通緝，而目前傳出黃博健胞妹也已經潛逃出境。另外有名曾替黃博健記帳的女子指稱，黃博健診所「帳務很亂」。

根據《蘋果日報》報導，黃千芳在杏立博全醫美診所擔任會計，最近有受害者加告黃博建的妹妹黃千芳涉嫌共謀詐騙，但北檢卻屢傳不到，最後才發現黃千芳也已經潛逃出境。

有一名曾替黃博健記帳的女子到庭證稱，黃博健診所「帳務很亂」，黃男所借款項中已清償與未清償全都混在一起，她還發現有些事情已經涉及犯罪，但他們一家人都不在乎，過去她曾建議黃博健把帳管理好，黃博建也都不聽。

目前全案被除了貴婦奈奈一家4口之外，還有1名身分較特殊的李姓男子，他一開始自稱也遭到貴婦奈奈等人詐騙，但是有其他被害人指控他與貴婦奈奈一家人共謀詐騙，也被列為被告，因此全案至今共有5名被告。

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