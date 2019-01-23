委託載回故障機車修好 她到店傻眼：那不是我的車！

2019-01-23 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子的機車故障委託機車行到指定地點載回修理，當天下午機車行老闆通知修理完成，她到機車行要牽回機車時驚見那不是她的車，唯恐因此變成偷車賊趕緊報警請求協助，這才查出因一連串巧合讓車行載錯車導致烏龍一場。

警方調查，45歲陳女上週四將機車停放在北屯區昌平路二段，因為鎖頭故障需要維修，她告訴附近機車行，機車是紅色的光陽VP125廠牌，業者隨即開著小貨車載回機車維修，當天下午通知陳女維修完成。

未料陳女抵車行時才發現，那不是她的機車，回到原本停機車的位置，驚見她的機車還停在該處，這下發現修錯車，陳女擔心因此吃上竊盜官司趕緊報警求助，原來是業者開著小貨車到場，卻把同樣顏色、廠牌、款式，甚至連安全帽都同顏色的另輛機車載走，導致衍生這起烏龍事件。

第五分局文昌派出所警員邱椿凱及鄭子強立即查出被誤修的機車車主聯繫到場，她告訴警方才剛發現機車不見，正準備到派出所報案；警方也調閱監視器畫面，證實過程完全如同陳女與機車行業者描述，確實是載錯車、修錯車。

警方指出，根據證詞與監視器畫面，機車行確實是依照車主要求拖吊機車，2人都沒有犯意，且迅速聯繫車主還原過程，不會構成竊盜案，但提醒民眾，委託他人拖吊車輛務必再三確認以免衍生不必要糾紛。

陳女則不斷表示歉意，還自行吸收更換龍頭鎖的費用，與賴女、機車行業者3方達成協議，不用警方處理，才化解這起烏龍事件。

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