寒流低溫通緝犯受不了 躲到娃娃機台上睡警意外查獲

2019-01-23 09:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕寒流襲人，冷到令跑路的通緝犯受不了，躲進抓娃娃機無人店，以機台為床爬上躺睡，嚇壞抓娃娃機的女客，新興警方獲報到場勸說，意外發現睡在離地2公尺的街友，竟是蔡姓通緝犯，形同自投羅網，立即將他押解歸案。

警方不諱言若非通緝犯，只是一般流浪的街友，一旦跑進無人商店取暖，躲避寒流，恐怕找不到法令法辦，只能規勸離開，這一波寒流溫度驟降至10多度，員警頗同情街友，也讓新興警方意外多了績效。

中山所今表示，昨天深夜據報八德路抓娃娃機無人商店內，竟有一名男子在裡面睡覺，員警獲報後立即抵達現場，員警到達該商店後，原先皆未發現有任何人於店內睡覺，警方準備請值班同仁聯繫報案人之際，員警不經意地抬頭驚見竟有1名男子躺在機台上睡覺，由於該娃娃機台高達2公尺高，警方深怕蔡男一個翻身，可能掉下危險，警方敲拍機台喚醒熟睡男子，他向警方表示因太冷躲入取暖。

員警原以為他只是街友暫時避寒流侵襲，查了一下他的身分資料，赫然查出他是傷害通緝犯蔡男（37歲），曾有竊盜、毀損及傷害等刑案紀錄，今年一月份上旬遭臺灣臺南地方檢察署所發布之傷害通緝犯，便依法將其逮捕並帶返所偵辦。

蔡男到案後向警方供稱，因在臺南工作時與人發生糾紛，才會涉犯刑事傷害案件，後來到高雄生活便未再前往出庭，沒想到今天竟因自己睡的地方太「特別」，反而引來警方關心，只好認栽。

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