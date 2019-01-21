毒品交易鬧人命！毒蟲開車撞死人 也曾拒檢撞警車

2019-01-21 14:31

〔記者溫于德／台北報導〕45歲毒蟲卓志漢，去年3月與曾懷疑他少給毒的蔡男相遇，竟開車衝撞，導致蔡身受重傷身亡；卓到案後辯稱，蔡先拿斧頭作勢砍他，才開車作勢嚇人，豈知才未閃避，自我主張是正當防衛。士林地檢署偵辦後依傷害致死將卓起訴。

有多次毒品前科的卓男，早在本案發生前就曾因車內散發異味被警攔查，卻拒檢衝撞警車，導致警員腳部受傷、警車毀損，事後被依施強暴罪判刑4月，得依科罰金12萬元。

至於本案，去年3月25日，卓男與蔡男父子在路上相遇，蔡爭吵後返回車內拿出一柄斧頭，朝卓的車子駕駛座玻璃窗揮砍1下，卓見狀倒車閃避，蔡子也上前拉回父親；豈知，卓後來加速向前衝撞並輾壓蔡，再倒車逃逸。

蔡男雖被送醫搶救，3日後仍因顱骨骨折、顱內出血等原因，導致中樞神經衰竭死亡；警方隔日2日在檢方指揮下，拘提卓男到案。

卓男應訊時承認開車衝撞蔡男，卻辯稱，蔡持斧頭敲破車窗後，雖被蔡子拉回，卻再度持斧頭走回車前準備再砍，自己駕車向前只想嚇唬蔡、以利盡速逃離，哪知道蔡未閃避，「我駕車衝撞是出於正當防衛。」

法官勘驗現場監視器畫面後認為，即便卓男辯稱屬實，但卓坐在車內有車體隔絕，且蔡男早有逃離舉止，卻因閃避不及遭車輾壓，因此認定卓的行為並非自我防衛；審酌兩人原本無嫌隙，卓僅因蔡誤會他少給毒品就開車衝撞，但採信卓未刻意導致蔡死亡辯解，依「罪疑唯輕」原則，未以殺人罪起訴，依傷害致死罪起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/