高雄「不老溫泉」開發案吸金近億元 負責人判9年

2019-01-19 15:47

〔記者張文川／台北報導〕「阿信」國際開發負責人賴嚮景、「願景」公司負責人陳俊宏，6年前推出高雄「不老溫泉」溫泉別墅投資開發案，對外宣稱投資2年期滿，可原價買回土地，2年投資報酬率高達24%，成功吸金9980萬；台北地院依違反銀行法、詐欺取財等罪，將賴嚮景判刑9年、陳俊宏5年，追徵沒收不法所得9980萬元。可上訴。

判決指出，賴嚮景2011年曾透過他經營的「信固金」資產管理公司，購入台東逸軒飯店的抵押債權，再將債權分割為1980個單位，把其中50個單位包裝成投資方案，2011年11月透過願景公司銷售，願景並向信固金購買290個單位轉售，銷售金額逾億元，但投資案一場空，投資人事後不滿提告，3年前二審判賴男8年、陳男無罪；賴在本案已屬累犯，因此重判9年。

逸軒案的投資人要求賴、陳出面善後，陳、賴為了籌措資金，以償還逸軒案的債務，2013年1月賴嚮景將登記在王姓女友名下的高雄六龜區土地，包裝成「不老溫泉溫泉別墅」投資開發案，「畫大餅」吸引民眾投資，得款用於還債。

賴、陳對外宣傳時聲稱，阿信公司規劃興建30棟溫泉度假別墅，已將土地分割為30個單位，每單位要蓋一棟獨立別墅，委託願景公司對外銷售，每單位土地賣350萬元，用以募集建築資金，預計2年完工，期間阿信公司會每月支付3萬5000元利息，2年之後公司將以350萬元原價向投資人買回土地，並提供建經公司的履約保證取信投資者。

大批投資人信以為真，誤認是穩賺不賠的保本投資，2年可賺高達84萬元利息，投資報酬率高達24%，爭相投入資金；而陳男每賣出一單位，賴就給陳68萬元佣金，2人合力吸金9980萬元。

但阿信公司隔年就無力再支付利息，投資人要求阿信、願景2公司處理，2公司卻虛與委蛇、以拖待變，直至2015年的2年投資期滿，阿信公司仍未動工興建別墅，也未依約向投資人買回土地，投資人請求建經公司履行保證責任遭拒，始知受騙，向調查局檢舉，北檢前年4月起訴賴、陳2人。

台北地院審理後，認定賴2人允諾投資人的利息與市場現況顯不相當，是一般平均年息1.5%的8倍，且和投資人簽約時，仍未取得建築執照，對外宣稱的建照，根本只是「菇類栽培場」的使用許可，根本無法興建溫泉度假村，卻仍持續對外招攬銷售，認定2人以詐術違法經營收受存款的銀行業務，判處有罪。

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