總統鐵衛遭爆是大麻藥頭 警直入憲兵營逮人

2019-01-19 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕號稱總統鐵衛的憲兵332營再度出包，一名張姓志願役憲兵遭爆料不只私自種植大麻，更將大麻帶至中山區販賣，警方待時機成熟時直入憲兵營將其逮捕，目前依販賣毒品罪移送台北地檢署偵辦中。

《鏡周刊》報導，警方日前逮捕一名藥腳，該藥腳透露藥品是向一名憲兵所購買，警方獲報後開始調查，發現這名憲兵是任職於憲兵332營的張男，在確認張男有自行種植大麻且販賣的行為後，在適當時機入營將人逮捕。張男隨後被依販賣毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，恐會被判刑7年以上有期徒刑。

據了解，2017年時發生過3名國安局憲兵吸食安非他命事件，這次張男又因種植且販賣大麻的行為恐入監服刑，讓有「總統鐵衛隊官邸營」之稱的憲兵332營再度蒙上陰影，

據悉，憲兵332營與211營皆為同屬維護總統府及官邸的勤務單位，工作攸關元首維安。

對此憲兵指揮部中午出面回應，表示為秉持「毋枉毋縱」原則，會將張男依規定記大過2次以示懲戒，並辦理汰除作業，但外傳張男私自種植大麻及販售皆非事實，目前全案已經進入司法程序，憲兵指揮部表示會積極配合檢警調查且深刻檢討。

總統官邸憲兵持毒遭逮 記二大過汰除

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