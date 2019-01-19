45K女會計監守自盜！挖2.3億狂買800多個名牌包

2019-01-19 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕為買包犯下大錯！台中一名在歐洲自行車集團「亞馳國際」（Accell）台灣分公司就職的劉姓女會計，涉嫌挪用公司公款2.3億購買800多個愛馬仕等名牌包，台中地院將劉女依業務侵占罪判刑4年8個月刑期，且須賠償1億7724萬多元給公司。

綜合媒體報導，擔任會計的劉女月領4萬5千元，多年前開始盜領公款累計高達2.3億元，檢方發現劉女共買了800多件精品，皆為高檔品牌包括愛馬仕、卡地亞、loewe等。

檢方調查，劉女從2008年11月26日起至2016年1月止，因會計職位負責公司相關財務流程，但卻自2009年2月起至2016年初，分別將公款匯到到丈夫及小姑的戶頭，次數高達25次及63次，用贓款付房貸、信用卡費等，導致丈夫及小姑2人也連帶挨告。

檢方表示，當事件曝光後，公司要求劉女還錢，劉女竟想以800個名牌包等其他精品抵債，公司憤而連同她的丈夫及同住的小姑一起告上法院。

昨日判決結果出爐，民事庭法官認為，劉女的丈夫及小姑涉案證據不足，僅將劉女依業務侵占罪起訴，但認定2人應與劉女共同負擔侵權責任，判劉女應賠償公司1億7724萬元、其丈夫連帶賠償其中175萬元、小姑則需連帶賠償其中1270萬元；刑事部分，劉女被依業務侵占罪判處4年8月刑期，全案仍可上訴。

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