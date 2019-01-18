不只一警嗆鄉民！「抗命」首功擔心這件事…

2019-01-18 23:54

〔記者王捷／台南報導〕台南市「牛奶媽」殺童案，上百民眾包圍台南地檢署堵嫌犯，警方高層命令別與民眾發生衝突，但群眾直播警察攔飆車族，台南市警四分局交通組長郭榮木看不下去，「公然抗命」，因此被記一支小功。其實還有一位「抗命」首功，他是台南市保大副大隊長張翊雋，率先發難壓制鬧事飆車族，獲台南市警察局長黃宗仁記2小功表揚，張翊雋說，原本擔心會被處分，還好長官力挺，換做其他局長，也許早就丟官了！

張翊雋說，他看到飆車族來回在南檢前奔馳，還按喇叭挑釁，影響公共秩序，瞬間決定上前將飆車族擋下，拖下車壓到地上，其他保大警員看到，跟著出手壓制飆車族，斥喝他們蹲在地上。張翊雋說，攔到人後，卻又相當後悔，擔心事後會被檢討，但聽到被列為首功，真的是局長過譽，要是換其他局長，也許就黑了。

警局長黃宗仁說，在局務會議上說到「抗命」是反話，主要是為了讓兩天沒睡覺、精神緊繃的同仁醒過來。現場的狀況一直改變，身為警官幹部，腦筋也要一直轉變，關鍵的一個動作，就能將脫序的狀況導回正軌，因此，雖然2名警官抗命，但是臨危做出適當的做出處置，值得鼓勵。

這次2位「抗命」警官都來自基層，非警大正期畢業，與民眾近距離接觸的經驗豐富，尤其是67期畢業的張翊雋，從警生涯充滿英雄色彩，他剛畢業不久進入刑事局，徒手逮捕10大槍擊要犯「牛皮」，是典型的武將代表，曾任市警一分局、六分局的偵查隊長，擅長偵辦組織犯罪。

警大65期郭榮木雖是刑事系畢業，但領導風格溫和，在永康分局擔任10年所長期間，雖然沒有參與過重大刑案，但維持轄區治安狀況平穩，是行政警察的模範。

17日局務會議時，黃宗仁在聽完檢討報告的過程，決定將這次的「抗命」首功，是保大副大隊長張翊雋，記功2次，郭榮木記功一次，而市警四分局分局長蔡進閱，雖然沒有主辦虐童案，但是耐心的勸導方式降低與民眾的衝突，也記小功一次。

而針對飆車族，四分局一共祭出8張罰單，這一群飆車族中有5人未成年，罰單分別是6000元的無照駕駛5張、1萬2000元的危險駕駛2張及900元的不遵守標線指示1張，共計開出開罰5萬4900元罰單。

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