宜蘭聖母山莊登山客突昏迷 送醫不治

2019-01-18 14:26

首次上稿 13:27

更新時間 14:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣63歲林姓男子今與山友一起登聖母山莊，走到步道1.4k時，突然感到身體不適，然後倒地昏迷，一旁友人隨即報案，消防局獲報後，立即趕往搶救，將林男運送下山，但到院前無生命跡象，急救後醫院仍宣告死亡。

據了解，林男是五結鄉的山友，時常爬聖母山莊，昨天也有到聖母山莊爬山；林的太太指出，先生爬山到1.4k時就突然昏倒在地，還好附近的山友有幫忙做CPR，感覺先生狀況有好一點。

但據救援義消指出，林的狀況不太樂觀，電擊後也沒什麼反應，已立即運送下山。杏和醫院指出，林男到院前就已無生命跡象，經急救後仍宣告死亡。

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