黃琪出具病歷聲請停止審判 北院：不准

2019-01-18 11:29

〔記者溫于德／台北報導〕現年25歲的「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡），去年12月中為詐欺案現身台北地院時宣稱中風，律師隨後依黃的英文病歷為他聲請停止審判，但台北地院認定無理由，今駁回聲請。

據悉，律師聲請指出，黃琪去年4月11日赴台大醫院檢查後，被診對出「疑似輕度知能障礙、疑似抗磷脂質抗體症候群」，黃因此有腦灌注異常，也不時有暫時性腦缺血情況，另參酌黃同年7月2日至4日赴奇美醫院診斷證明，也被診斷出有暫時性腦缺血脂情形，因此客觀上，黃已無法為自己答辯，為保護黃的利益，請求停止審判，並請法院指定醫院對黃進行相關弊情鑑定。

但法官認為，台大與奇美兩間醫院的診斷證明書，均有註明「疑似」兩字，且黃琪就診時意識正常，還可進行日常生活活動，加上黃後來並未接受醫師建議、進行篩檢，也未就疾病進行追蹤檢查，難以認定黃目前有罹患疾病；另考量黃去年2度到庭情況，尚有輔佐人及辯護人到庭協助辯護以維護權益，基於不符規定，今駁回請求。

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