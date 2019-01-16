藝人前進花蓮監獄春節慰問 辣妹帶動跳嗨翻天

2019-01-16 19:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕九太社會福利基金會今天邀請向娃、劉福助、陳美鳳、阿吉仔等藝人到法務部矯正屬花蓮監獄演出，寒冬問暖送愛心，散播歡樂，藝人紀寶如現場分享她與25年前神話KTV縱火犯湯銘雄，從憤恨、和解至擁抱的心路歷程感動人心，台下學員高喊鼓勵她：「不要哭，加油！」現場還請來辣妹團體動感熱舞，帶動學員同場歡跳high翻天。

中華民國犯罪矯正協會、九太科技舉行全國監獄公益關懷演出，九太董事長沈會承說，每個人都會犯錯，但只要肯改變向善，都有能力跟他一樣變成董事長，他帶著藝人把善念與感動種在心裡，希望能讓他們記取教訓循善助人，九太科技並捐助價值10萬元的音樂器材，讓學員們能習得一技之長，出獄後好好做人。

主持人陳子強串場妙語如珠，資深藝人向娃、劉福助說唱一把罩，將秀場直接搬入花蓮監獄，兩人先後一搭一唱炒熱氣氛，還邀請學員登台共舞，分享快樂。還請來3名動感辣妹下台帶動唱，領著男女學員全場歡跳，熱烈的氣氛不輸LIVE演唱會，學員們各個笑開懷。

紀寶如則分享她與縱火犯湯銘雄間的恩怨情仇，她說，當年一把火燒死17人，更燒毀17個家庭，湯銘雄燒死她先生，讓她不僅要單獨撫養3名幼子，瞬間身背數千萬的負債更讓她無奈下海陪酒，20多年來的折磨讓她家不成家、人不像人，但她信主後真得永生，選擇讓埋怨放出去，讓愛走進來，一步步改變、和解、彌補與擁抱，如今才有滿滿的力量樂於助人。

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