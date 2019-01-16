藝人前進花蓮監獄春節慰問 辣妹帶動跳嗨翻天

〔記者王錦義／花蓮報導〕九太社會福利基金會今天邀請向娃、劉福助、陳美鳳、阿吉仔等藝人到法務部矯正屬花蓮監獄演出，寒冬問暖送愛心，散播歡樂，藝人紀寶如現場分享她與25年前神話KTV縱火犯湯銘雄，從憤恨、和解至擁抱的心路歷程感動人心，台下學員高喊鼓勵她：「不要哭，加油！」現場還請來辣妹團體動感熱舞，帶動學員同場歡跳high翻天。
中華民國犯罪矯正協會、九太科技舉行全國監獄公益關懷演出，九太董事長沈會承說，每個人都會犯錯，但只要肯改變向善，都有能力跟他一樣變成董事長，他帶著藝人把善念與感動種在心裡，希望能讓他們記取教訓循善助人，九太科技並捐助價值10萬元的音樂器材，讓學員們能習得一技之長，出獄後好好做人。
主持人陳子強串場妙語如珠，資深藝人向娃、劉福助說唱一把罩，將秀場直接搬入花蓮監獄，兩人先後一搭一唱炒熱氣氛，還邀請學員登台共舞，分享快樂。還請來3名動感辣妹下台帶動唱，領著男女學員全場歡跳，熱烈的氣氛不輸LIVE演唱會，學員們各個笑開懷。
紀寶如則分享她與縱火犯湯銘雄間的恩怨情仇，她說，當年一把火燒死17人，更燒毀17個家庭，湯銘雄燒死她先生，讓她不僅要單獨撫養3名幼子，瞬間身背數千萬的負債更讓她無奈下海陪酒，20多年來的折磨讓她家不成家、人不像人，但她信主後真得永生，選擇讓埋怨放出去，讓愛走進來，一步步改變、和解、彌補與擁抱，如今才有滿滿的力量樂於助人。
-
九太社會福利基金會邀請藝人到法務部矯正屬花蓮監獄進行寒冬問暖送愛心表演，學員相當熱情的互動。（記者王錦義攝）
-
九太社會福利基金會邀請藝人到法務部矯正屬花蓮監獄進行寒冬問暖送愛心表演，學員相當熱情的互動。（記者王錦義攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv