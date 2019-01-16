好險！警抓竊賊踹門 意外查獲2槍、43顆子彈及毒品

2019-01-16 13:34

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名44歲陳姓男子涉嫌在善化一帶偷竊，善化警方昨掌握其蹤影前往住家逮人時，陳男一度鎖門躲避，其擁槍又藏毒，場面相當緊張，所幸，警方踹門後立刻將人壓制，並在房內搜出2把改造手槍、43顆子彈及安非他命毒品等，今訊後依法送辦。

善化警方調查，陳男涉及日前善化一起住宅竊盜案件，經調閱相關監視畫面，掌握其行動蹤跡，昨持搜索票前往陳男位於六甲住處逮人；陳母見警方找上門時，一度配合領著員警到陳男的房間，孰料一上三樓，陳母卻突然高喊「警察來找你了！」，陳男趕緊鎖上房門。

警方見陳男企圖躲避，趕緊用腳大力踹開房門衝入房內，陳男一度想拿起放在身邊已上膛的槍枝反擊，場面相當緊張，但警方隨即將其壓制在地，化解一場槍林彈雨；警方正搜查贓物時，在垃圾桶旁發現陳男藏在黑襪中毒品、另一把改造槍枝、一把半成品及43顆子彈，火力不小。

陳男訊後坦承涉及住宅竊案，但對於槍枝及毒品來源避重就輕，全案今依竊盜、槍砲、毒品等罪嫌，將陳男移送法辦。

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