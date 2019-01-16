台南18歲女打死女兒 生父臉書心痛發文「爸爸愛妳」

2019-01-16 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕近來虐童事件頻傳，15日晚間台南又傳出有1歲女童疑遭母親虐死案，網友還發現女童母親曾在臉書貼文羞辱孩子「長得像大便」，對於此噩耗，女童生父在臉書痛心PO文「爸爸愛妳」。

本報報導，不到20歲、已經離婚的薛姓小媽媽，昨晚深夜疑似因小孩打翻牛奶生氣，用抓癢的「不求人」打暈女兒，送醫後仍宣告不治。醫護人員發現女童身上有新舊傷痕，手臂有美工刀的割傷，認為事態不單純，緊急聯絡警方到場。

女童生父在臉書PO文，「親愛的 妳乖乖的去當小天使」，他難過地說自己沒有好好照顧女兒，後悔沒把女兒留在身邊，也承諾「爸爸一定幫你討回來」，他連續兩次跟女兒道歉，並希望「下輩子再來當我的小孩」，最後對已故女兒喊話「爸爸愛妳」。

女童祖母則是在臉書上公布狠心母親等人的個人資料，血淚控訴她當時承諾會給孫女好的生活，祖母嗆2人「死也無法還我孫女」，要讓全台南知道他們的行徑多惡劣。

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