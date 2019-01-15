都不想付油錢！ 2偷車賊鬧翻竟縱火燒車

2019-01-15 19:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區32歲鄭姓、35歲許姓街友，2人日前在台北市萬華竊取一輛小貨車代步，準備相偕要南下竊取電線變賣，未料，車上燃油耗盡，2人竟然為了誰要支付油錢而吵得不可開交，其中1人一氣之下竟縱火燒車，才讓案件曝光，警方循線追查後，昨日下午逮捕2人，全案依竊盜、縱火罪嫌送辦。

警方調查，鄭、許有多項前科，2人經常在三重區三張公園一帶露宿，偶爾打零工維生，本月12日凌晨，2人因為缺錢花用竟萌生歹念，遠赴台北市萬華區桂林路堤外停車格竊取1輛小貨車代步，並相約南下至南投竊取電線變賣。

未料2人行駛至三重區忠孝路上時因燃油耗盡，卻因為2人都不想支付加油費用而大吵，2人吵得不歡而散，而許嫌因擔心小貨車上留下2人指紋，隨後又返回現場縱火燒車。

火調人員事後勘驗時發現起火處附近的殘渣有濃濃汽油味，駕駛座油門附近發1罐有汽油味的塑膠瓶，懷疑是縱火案，警方漏夜調閱監視器追查，14日下午5時許循線逮捕許、鄭2人，偵訊時2人承認犯行，警訊後依竊盜、縱火罪嫌將2人移送法辦。

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