飯店澄清未耍官威 澎管處長仍自請處分

2019-01-15 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處長陳志賢，遭民眾爆料酒後在飯店地下室酒吧，疑似因借用樂團吉他遭拒後不滿離去，服務生衝出以手機錄影，與同行陳姓旅遊業者爆發口角，雖然事後飯店澄清處長未耍官威，但陳志賢仍自請處分。

事發時間在今年1月10日，高雄大統集團黄經理一行7人來訪，由澎湖旅遊業者宴請，陳志賢也是座上賓，餐後轉往飯店地下2樓酒吧續攤，由於樂團表演晚間9時30分才開始，一行人晚間9時抵達，現場並無其他客人，因此在同行友人起鬨下，陳向台上樂手詢問可否借用吉他遭拒後，引發眾人不快後欲離去。

不料酒吧內擔任音控的工作人員突然衝出，並以手機全程錄影，陳志賢與飯店張姓副董電話聯繫，脫口而出「志賢不爽」、「不給志賢面子，我要離開」、「今天是因為張董挺我，我才來的」全都錄，被PO上網後遭外界質疑處長耍官威？而同行的綽號安可陳姓旅遊業者，則向該工作人員爆粗口。

經過飯店反覆查看錄影帶，張姓副董表示，處長的確未接觸到樂團吉他，至於遭旅行業者爆粗口部分，如果工作人員提告，公司會支持到底，但公司員工在未徵得客人同意的情況下，拍攝影片並上傳至社群平台，影響了客人在飯店內消費應享有的隱私權益，也會予以處分；澎管處長陳志賢則因友人爆粗口，同時酒後口氣及音調過大，也自請處分。

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