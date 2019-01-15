不滿哭鬧吵買洋娃娃 苗栗父鎖車「遛」5歲女童

2019-01-15 14:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮49蘇姓男子，載著妻女到頭份尚順廣場買年貨，而5歲女兒吵著要買洋娃娃，但父母不肯，她就從收銀檯沿路哭鬧至停車場，蘇男一氣之下上車獨留女兒在外，讓她急哭攀著車門跟跑一小段距離，蘇男才讓她上車，過程被民眾拍下PO網，網友直轟家長管教方法「太誇張」。

影片中看到穿紅上衣、個頭僅到車窗邊緣的小女孩，沿途哭喊拉著白色休旅車駕駛座車門，車上父親不甩女兒往前開了數公尺才停下，並打開後座車門讓嚇壞的女童上車，民眾拍下過程，經過時還可聽到女童在車內大聲哭喊，畫面被PO上網後，網友怒批管教不當，「若輾過後悔就來不及了。」

警方循車號找到蘇姓父親及女童，經檢視後女童並無受傷，父親也無家暴紀錄，但因管教作法失當，已依兒少保護事件送交苗栗縣政府社會處介入了解。

蘇父表示，當天一家5口要到尚順廣場購買年貨，但女兒卻不斷吵著要買玩具，父母不肯，她就開始哭鬧，還踹踢收銀台，父母制止但仍無法安撫女童情緒，一路哭鬧到停車場，蘇父一時情緒失控，才將女兒留在車外，將車駛離數公尺要「嚇嚇她」，一小段距離後就讓她上車，也未動手毆打。

蘇父育有3女兒，而此次被「丟包」車外的是二女兒，蘇父稱她平時就較為調皮，但也坦言自己管教失當，造成不良示範深感抱歉。警方稱案發於去年12月31日，已約談蘇姓夫妻及女兒到案了解，確認為管教不當，並無家暴情事，也呼籲網友冷靜。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/