破壞狂出沒！台東兒童公園賴馬繪本動物被毀容

2019-01-15 14:33

［記者黃明堂／台東報導］台東兒童公園破壞狂出沒！繪本名家賴馬以作品中的動物主角，在園區設置裝置藝術，可愛的畫面卻被成象斷鼻、豬斷掌，鳥斷嘴的慘狀，小朋友的夢幻想像破滅，家長也擔心兒童公園不安全。

位於台東美術館前的兒童公園，除了遊樂器材，還有生日蛋糕、繪本卡通等多項裝置藝術，原本是小朋友的夢幻園地，但接連出現破壞行為，縣府考慮加裝監視器，將究責並依法求償，請民眾莫以身試法。

遭破壞的作品位於公園入口旁，是一處彩色空間，由賴馬藝術家從愛哭公主、生氣王子、早起的一天等3本繪本取出動物主角，以玻璃纖維、水泥、黏土等創作，讓虛擬的故事成為實體塑像，呈現草地野餐的快樂時光。

不過，現狀是小象的鼻子被折斷了，兩隻鞋子也破了；豬小弟斷了右臂，隱藏在角落的大嘴鳥也斷嘴，四處碎石細沙，一片狼籍。縣府已先拉起封鎖線，並貼上維修告示。

台東縣府表示，接獲民眾舉報，美術館工作人員現場勘查判定，是被人惡意破壞；縣府譴責破壞行為。

一位家長說，兒童公園設施一再遭破壞，不但危及小朋友遊樂安全，也令人擔心破壞狂的心態，形成治安隱憂。

縣府呼籲民眾一定要愛惜公物，共同維護公共空間，切莫蓄意破壞公物，以身試法。

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