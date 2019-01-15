家防中心將約談肉圓爸 若因酗酒施暴將戒癮治療

2019-01-15 11:35

〔記者何玉華／新北報導〕新北市蘆洲林姓男子不滿兒子買回家的肉圓沒加辣，對孩子大打出手，引起公憤，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，14日凌晨已經核發緊急保護令，社工也與母、子及家屬完成會談，提供後續照顧、法律扶助等協助，今（15）日將進一步約訪林男，若確認暴力發生原因與酗酒有關，將要求戒癮治療。

許芝綺表示，緊急保護令共核發五款，包含禁止施暴、禁止騷擾、暫訂監護人、遠離令及禁止查閱子女的學戶籍等，社工在訪談母子及家屬後，根據過去的照顧和衝突、暴力發生的頻率、暴力發生的樣態等，例如用鐵棍打到兒子屁股明顯傷痕、對太太勒頸等，將提供母子心理諮商及法律扶助，目前林妻、兒已暫回親屬家照顧，未來若林妻訴請離婚，母子獨立生活，社會局將提供必要的協助，包含就業協助、租金補助、獨立生活急難救助、中長期庇護所、自立宿舍、孩子的課後托育補助，以利母子脫離暴力環境。

社會局長張錦麗表示，新北市為建構暴力防治的服務，建制了家庭暴力三級預防的機制，在尚未發生暴力之前，運用社區、社團、志工、鄰里等力量，辦理初級預防的宣導，例如訓練紫絲帶達人進入社區學校宣導反暴力，當家庭已經有壓力產生時，則運用支持服務的機制，找出需要幫助的兒少，提供家庭所需服務，例如高風險家庭整合安全網、幸福保衛站、高關懷少年服務等。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/