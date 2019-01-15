隱忍家暴11年！9歲孩子這句話 她決心離開酗酒渣男...

2019-01-15 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲一名狠父不滿年幼兒子買回家的肉圓沒加辣，竟痛毆親生骨肉，連妻子也慘遭毒手，事件引起社會撻伐，有一名未婚媽媽看完事件後有感而發，自曝忍受家暴11年，最後是小孩告訴她「有爸爸跟沒有又沒差」，最終才下定決心離開，她呼籲「千萬不要忍，一次都不能忍」。

一名單親媽媽在臉書「爆怨公社」發文，她過去忍受家暴11年，期間她的伴侶經常發生酗酒等不負責任、種種數不清的事，11年來她自我催眠以為伴侶會改，直到某年伴侶為了外遇在大年初一時，當9歲大的孩子面前對她大打出手，小孩最後對她說「有爸爸跟沒有又沒差」，她才決定帶著小孩離開。

該媽媽說，離開後多年，孩子的爸完全沒主動聯絡也沒看過小孩，雖然朋友說他現在已改變很多，但她認為，「他變得再好，都抹滅不了他曾經給我的傷害」，並勸婦女「千萬不要忍，一次都不能忍，尤其是不要以為忍了就能給小孩完整的家，那樣的環境給小孩的心理成長反而是負面的影響。」

他表示，是因為「肉圓男爆打的畫面讓我想起內心的痛」，並呼籲男性「你的岳父岳母養女兒不是給你糟蹋的，不愛了，請你放開她，不要說你愛她卻失控打了她的屁話，愛，就請好好珍惜…」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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