國道逼車還砸硬物 男判刑4月

2019-01-14 19:01

〔記者王定傳／新北報導〕41歲鄭姓男子於去年5月間，開車行經國道一號高速公路北上110公里處時，因與陳姓男子有超車糾紛，竟在國道上逼車，還搖下車窗，朝對方車輛丟擲不明硬物，導致陳男汽車鈑金凹陷，新北地院依強制罪判鄭男4個月徒刑，另依毀損罪判拘30日，可上訴。

檢警調查，去年5月5日晚間9點半，鄭男開著租賃小客車，沿國道一號高速公路，由南往北方向行駛，行經北上110公里處時，與陳姓男子因超車問題產生糾紛。

鄭男竟不顧危險，在國道上逼車，他先從內線車道超車，再驟然變換車道到中線車道急煞，接著又從外側車道逼車。

不僅如此，他逼車時，還搖下車窗，朝陳男的汽車丟擲不明硬物，導致陳男汽車右後車尾鈑金凹陷；鄭男被逮後辯稱丟擲的物品是衛生紙，不可能砸壞對方車輛，檢方不採信，依強制及毀損罪嫌起訴。

法官認為，鄭男不思行駛高速公路時，應恪守與他車間關係，僅因細故不思保持理性駕駛，在國道上逼車、丟擲物品，判刑4個月加拘役30日，可上訴。

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