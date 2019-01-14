獵槍屬於生活工具 原民被查獲槍彈不起訴

2019-01-14 14:40

［記者鄭淑婷／桃園報導］42歲卓姓男子為泰雅族山地原住民，去年10月11日凌晨2點多，在桃園市大溪區康莊路被警方攔查，並扣得一把未經許可持有的獵槍及子彈7發，被依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」送辦，不過，卓男坦承槍彈是自製，上山工作才會帶著，因還未做好才未申報，桃園地檢署檢察官指出，卓男具有山地原住民身分，且獵槍是打獵用屬「生活工具」，因此予以不起訴處分，改由主管機關依「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條第1項規定處理，可開罰2000元以上2萬元以下罰鍰。

卓男被查到的獵槍及7發子彈中有6發具殺傷力，另1顆則已經擊發，他供稱，他是泰雅族山地原住民，該把獵槍及子彈都是他自己做的，上山時用來打獵，因還沒做好才未到派出所登記，而當天他要去山上砍竹子才隨身帶著，直到凌晨砍完竹子下山，就在路上被警方查獲。

檢方指出，依「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條第1項規定「原住民未經許可，製造、運輸或持有自製之獵槍、漁槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製之漁槍，供作生活工具之用者，處新台幣2000元以上2萬元以下罰鍰，本條例有關刑罰之規定，不適用之」，此外，根據過去判例，只要該獵槍的使用目的是生活工具即可，不一定侷限在以狩獵為業。

因此，卓男具有山地原住民身分且獵槍確實是用來打獵用，他持槍的行為就不適用「槍砲彈藥刀械管制條例」的刑罰，應由主管機關改依「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條第1項規定開罰。

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