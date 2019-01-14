痛打肉圓爸7人被逮 熱血網出聲：要請律師幫「七俠客」

2019-01-14 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名林姓男子，只因兒子買的肉圓沒加辣，竟暴打妻兒，影片在網路曝光，網友群起激憤，其中7名網友更在昨晚衝到林男家痛毆林男，這7名網友隨後被警方帶回警局偵辦，對此，網購達人「486先生」表示，要請自己的律師來幫忙「七俠客」。

「這種只會對孩子太太動手的人真的是垃圾！」時常關心社會議題的486先生得知此事後，在其臉書粉絲專頁發表看法，現在是文明社會，這7名網友這樣動用私刑，「你當是活在古代？」不過如果換到古代，如此作為就是「行俠仗義的俠客」、「路見不平拔刀相助」，在古代拔刀的話，那麼，「今天這垃圾被飽以老拳算得上是輕的」，最後更稱這7名網友為「七俠客」，486先生力挺表示，「這七個俠客現在在哪？我請我律師來協助他們」。

網友看見紛紛叫好，「給你一百個讚」、「感謝7位正義哥」、「人賤必有鄉民收」、「肉圓爸被揍，三好加一好」、「雖然知道打人不對，但是真心覺得教訓的真好」、「暴力不能解決問題，但是可以解決製造問題的人」。

不過也有網友認為，「爸爸打小孩，鄉民打爸爸！這兩者看來是一樣的」、「雖然鄉民出擊，是為了正義！但是，我們是法治的國家，對於不合理的法，我們應該凝聚共識，要求立法或修法，讓社會趨於公平，而非動用私刑！此例若開，若被有心人操作，年輕有正義的人，有沒有可能被誤導，衝動行事？甚至造成其他的問題？恐怕值得討論啊！」

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