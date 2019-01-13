偵辦檳榔攤竊案 比對血跡意外偵破19年前性侵案！

2019-01-13 14:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕1999年間竹市發生一起少女遭強盜強姦案件，歹徒逍遙法外19年，直到去年竹縣發生一起檳榔攤竊案，警方從牆上的血跡赫然比對出嫌犯真實身分，新竹地院依強盜強姦罪重判13年半！

判決書指出，1999年6月間某日，16歲少女小琪（化名）補習回家，聽見住處大樓電梯有小孩受困，急忙外出求助，當時26歲的男子邱瑞文見狀，圖謀不軌假意表示願意幫忙，但需要工具，小琪便回家找工具。

邱男尾隨進入，到廚房拿菜刀抵住小琪脖子，將她壓制在地，強脫衣物並撫摸強吻身體，小琪哭求可給錢，但因年紀還小，將來還要嫁人，苦求不要性侵她，邱男竟以陰莖進入小琪口中並射精，小琪迅速將精液吐在衛生紙中。

邱男穿回褲子後，又向小琪要錢，小琪不得不交出7千元，邱男拿到錢隨即離去。當天小琪驗傷採證，將沾精衛生紙送刑事局比對，卻沒有結果，本案就此成為冷案。

2016年7月，竹北市一處檳榔攤發生竊案，承辦警員現場採證時，在侵入口即檳榔攤遭剪鐵皮外側，採集到指紋，經比對後與邱瑞文指紋卡相符，又於侵入口檳榔攤內側木板牆面採集到血跡，邱男辯稱是他工作時不慎留下的。

為求慎重，警方通知邱瑞文採集其DNA，去年1月，刑事局赫然發現與1999年的強盜強姦案嫌犯DNA相符。嫌犯就是有竊盜、妨害自由、公然侮辱、詐欺等多項前科紀錄的45歲鐵工邱瑞文。去年8月檢警將他逮捕，並聲押獲准。

面對鐵證，邱男竟說當時是與小琪以3千元性交易，還說20年來他活得渾渾噩噩，不知道要如何彌補被害人，還希望法官讓他交保出去賺錢，但法官並不採信。

法官認為，邱男所為造成被害人難以磨滅的陰影，恐對人格成長造成影響，加上矢口否認犯行、未賠償和解，難認已有悔意，因此依強盜強制性交罪判刑13年半。

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