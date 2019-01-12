國道掉大輪胎皮傷12車 肇事駕駛GG了

2019-01-12 19:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一個直徑約1公尺的大輪胎皮，於今天凌晨掉落在福爾摩沙高速公路北上通霄路段，結果造成12輛小客車因閃避不及，輾壓或碰撞到輪胎皮，導致保險桿、底盤受損，雖無人受傷，但車主都心痛不已，國道警方也追查肇事車輛。

國道二隊後龍分隊警方表示，今天凌晨0點許，有1個大輪胎皮，被發現掉落在福高北上140.4公里、苗栗通霄路段的內、中線車道間，因天色昏暗且該路段當時大霧，被第一輛小客車撞擊後，在車道上滾動，陸續共造成12輛小客車因閃避不及碰撞、輾壓，造成車輛受損，紛紛報警。

警方表示，掉落的輪胎皮，直徑約1公尺，研判為大貨車使用輪胎，已展開調閱ETC車架監視器，也呼籲用路人提供肇事車輛影像，以利追查傳喚肇事司機到案說明，協助受害車主索賠。

警方指出，肇事駕駛，除負擔受害車主求償，另也違反「道路交通安全處罰條例第33條」，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落條款，將對肇事駕駛開出4500到6000元的罰單。

警方並提醒用路人，最近入夜和清晨常有濃霧，請用路人開啓霧燈、拉長安全距離，才能確保行車安全。

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