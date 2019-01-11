電子腳鐐實施14年 共11名性侵犯掙脫

2019-01-11 23:50

〔記者吳政峰／台北報導〕「性侵害犯罪防制法」2005年順應民眾對管理性侵假釋犯的高度期待，增訂「輔以科技設備監控」條款，即俗稱的「電子腳鐐」，至今14年，發生過11人破壞腳鐐的案件，其中10人被抓回監獄服完殘刑，另一人11日在宜蘭落網，預計執行檢察官也會向法院撤銷他的假釋許可，法務部表示，目前仍有115人受到監控中。

法務部指出，監獄對假釋多為靜態審查，即觀察犯人在監的情形，若符合假釋門檻，就會予以放行，但假釋出來後，這些人生活的環境就變成動態，任何因子都可能誘發再犯，此時，觀護人的訪談就很重要。

性侵假釋犯得定期向保護管束的觀護人報到，觀護人透過對談，分析他的再犯可能性，若評為中高風險，觀護人就會報請檢察官施以科技監控，我國目前均用電子腳鐐當成監控設備。

監控一般可分為限時與限地兩種，限時指的是觀護人認為性侵假釋犯容易在特定時間犯案，因而限制假釋犯外出的時間，如：宵禁；限地則是假釋犯可能曾犯下性侵幼童的案子，觀護人認為他不宜靠近學校，禁止他跨進學校方圓數百公尺，這都需要報請檢察官核發指揮書。

所有的電子腳鐐訊號都匯集在高檢署的一間辦公室，內有24小時值班的觀護人，一發現訊號異常，就要通知各地檢值班人，負責的觀護人接到訊息，再請就近的派出所員警先行訪視，看看是否真的違規或僅是訊號誤傳，若情節重大，觀護人就會向執行檢察官撤銷其假釋。

法務部指出，電子腳鐐材質特殊，一般工具難以破壞，監控至今有11人脫逃，均被抓回來，現在還有115人戴上電子腳鐐，除了利用科技監控，觀護人也會加強人工監控。

法務部解釋，科技只是輔助手段，主因還是「人」，觀護人對於中高風險再犯機率的假釋犯，除了施以電子腳鐐監控行蹤，還會請他定期到派出所報到，並密集化訪談頻率，降低再犯可能性，但行蹤不等於「行為」，性侵假釋犯仍可在法定範圍內活動，只是他做了什麼事情，科技看不出來。

法務部認為，電子腳鐐雖非萬能，但也不能否定其效用，未來仍會持續同步施以人工監控，期能達到滴水不漏目標。

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